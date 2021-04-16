Водолазы обследуют дно реки после пропажи шестилетнего мальчика в Сибири

Прокуратура и следственный комитет организовали проверку после пропажи шестилетнего мальчика в городе Обь. Существует вероятность, что ребенок утонул в реке.

Прокуратура и следственный комитет организовали проверку после пропажи шестилетнего мальчика в городе Обь. Существует вероятность, что ребенок утонул в реке.

Следствие установило, что накануне мальчик гулял с ребятишками возле реки Власиха. По словам товарищей, он не удержался на склоне и упал в воду. Родственники ребенка сообщили спецслужбам о пропаже ребенка.

На место происшествия сразу прибыли представители надзорных органов и спасатели. Утром к поискам мальчика подключились водолазы. Они исследуют реку, а также оба берега, операцию затрудняют заросли и мутная вода.

Прокуратура проводит проверку исполнения закона о защите и охране прав ребенка, а также соблюдение мер безопасности при эксплуатации искусственного сооружения на реке. Будут оценены действия ответственных за содержание дамбы, рядом с которой гуляли дети.