Греф объяснил, могут ли новые санкции США нанести ущерб экономике России

Новые санкции США в отношении госдолга РФ не приведут к серьезным последствиям для экономики, уверен глава Сбербанка Герман Греф.

Новые санкции США в отношении госдолга РФ не приведут к серьезным последствиям для экономики, уверен глава Сбербанка Герман Греф.

Вашингтон ввел новые антироссийские санкции, которые, в частности, накладывают запрет на покупку при первичном размещении гособлигаций РФ американскими финансовыми учреждениями. Ограничение вступает в силу 14 июня. При этом компании по-прежнему могут покупать и продавать российские гособлигации на вторичном рынке.

"Сегодняшние санкции не приведут к серьезным негативным последствиям для нас", — заявил Греф.

Москва всегда соотносит программу госзаимствований с возможностями и сможет ее выполнить вне зависимости от сложившейся на рынке ситуации. Глава Сбербанка напомнил, что Россия научилась быстро адаптироваться к введенным санкциям.