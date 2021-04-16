Неизвестный открыл стрельбу в здании компании FedEx в Индианаполисе

Стрелок открыл огонь на одном из объектов почтовой компании FedEx недалеко от аэропорта в американском городе Индианаполис.

Стрелок открыл огонь на одном из объектов почтовой компании FedEx недалеко от аэропорта в американском городе Индианаполис.

Инцидент произошел в районе 06:00 по московскому времени. Несколько человек получили ранения, их точное число представитель местной полиции Джене Кук на брифинге не уточнила. Горожане, получившие огнестрельные ранения, доставлены в больницу. Известно, что стрелок погиб.

Угрозы безопасности людей в районе нападения в настоящий момент нет. Полиция квалифицирует ЧП как "массовый несчастный случай", передает сайт 360tv.ru. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.