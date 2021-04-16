МиГ-31 ВКС РФ поднялся на перехват американского самолета-разведчика над Тихим океаном

Российскому сверхзвуковому истребителю МиГ-31 над Тихим океаном удалось перехватить американский разведывательный самолет, который направлялся к границам России.

Российскому сверхзвуковому истребителю МиГ-31 над Тихим океаном удалось перехватить американский разведывательный самолет, который направлялся к границам России.

О поднятии истребителя Воздушно-космических сил России для перехвата самолета-разведчика сообщили в Минобороны РФ.

Ранее обозреватель газеты "Комсомольская правда" полковник запаса Виктор Баранец рассказал о главных преимуществах новой навигационной системы истребителей МиГ-31БМ. По его словам, новая система позволит российским самолетам осуществлять полеты на внушительном расстоянии, при этом предоставляя ощутимые преимущества в ориентировании и координации перед своими конкурентами.