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9:13   16 Апреля 2021
Армия

МиГ-31 ВКС РФ поднялся на перехват американского самолета-разведчика над Тихим океаном

МиГ-31 ВКС РФ поднялся на перехват американского самолета-разведчика над Тихим океаном

Российскому сверхзвуковому истребителю МиГ-31 над Тихим океаном удалось перехватить американский разведывательный самолет, который направлялся к границам России.

О поднятии истребителя Воздушно-космических сил России для перехвата самолета-разведчика сообщили в Минобороны РФ.

Ранее обозреватель газеты "Комсомольская правда" полковник запаса Виктор Баранец рассказал о главных преимуществах новой навигационной системы истребителей МиГ-31БМ. По его словам, новая система позволит российским самолетам осуществлять полеты на внушительном расстоянии, при этом предоставляя ощутимые преимущества в ориентировании и координации перед своими конкурентами.

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#вкс рф #минобороны рф #миг-31

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