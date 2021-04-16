Санкции между США и РФ станут темой пресс-конференции ФАН и "Патриота"

Федеральное агентство новостей (ФАН) И Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на тему санкций между Россией и США.

Федеральное агентство новостей (ФАН) И Медиагруппа "Патриот" проведут пресс-конференцию на тему санкций между Россией и США.

Эксперты в прямом эфире обсудят отношения Москвы и Вашингтона, а также недавние высказывания главы Белого дома Джо Байдена в отношении России. Участники конференции поговорят о том, стоит ли РФ отвечать на агрессию со стороны США, следует ли вести диалог с непоследовательными политиками и не пора ли действовать без оглядки на мнение Запада.

В качестве специалистов выступят законодатели, экономисты, социологи, политологи, а также общественные деятели, политики и журналисты, пишет ФАН. Пресс-конференция состоится 16 апреля, начало в 14:00. Прямой эфир можно посмотреть здесь.