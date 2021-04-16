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8:59   16 Апреля 2021
Экономика

ЦБ РФ лишил лицензии екатеринбургский банк "Нейва"

ЦБ РФ лишил лицензии екатеринбургский банк "Нейва"

Решение отозвать лицензию на банковские услуги у организации "Нейва" было принято из-за многочисленных нарушений законов. Об этом заявили в ЦБ России.

Кредитная организация проводила "сомнительные операции по продаже иностранной валюты физическим лицам", указано на официальном сайте Банка России. "Нейва" также нарушала нормативные акты Банка России. Лицензию было решено отозвать с 16 апреля.

"Допускал неоднократные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — сообщается сайте ЦБ.

К "Нейве" в течение последних 12 месяцев применялись санкции на ограничение банковской деятельности. Кроме этого, была аннулирована лицензия на осуществление услуг на рынке ценных бумаг.

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#цб рф #лицензия #Нейва

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