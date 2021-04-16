Пушков заявил о "мутных обещаниях" Байдена

Президент США Джо Байден пытается "поставить Россию на колени". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях после посвященной Москве речи американского лидера.

Президент США Джо Байден пытается "поставить Россию на колени". Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях после посвященной Москве речи американского лидера.

Вашингтон намерен проводить политику с позиции силы и пытается "заговорить Россию мутными обещаниями". Джо Байден публично заявляет о необходимости сотрудничества и налаживания отношений с Москвой и при этом подписывает указ о новых санкциях.

"Напомню: в 2009, будучи вице-президентом США, Байден объяснил смысл "перезагрузки" с Москвой тем, чтобы подчинить Россию интересам США и даже "поставить ее на колени". Не вышло. И тогда пошло: Ливия, Сирия, кампания против Сочи-2014, Украина, холодная война. Байден не изменился", — написал Алексей Пушков.

Джо Байден обрисовал "прекрасные перспективы сотрудничества во имя лучшего будущего", но этому предшествовали совершенно не соотносящиеся с ними действия. Сенатор добавил, что всем обещаниям США также противоречит их политика в Донбассе и непризнание Крыма частью России.