Политолог Солонников нашел объяснения противоречиям в речи Байдена о России

Советники президента США Джо Байдена придерживаются разных точек зрения относительно отношений Вашингтона с Москвой. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников.

Советники президента США Джо Байдена придерживаются разных точек зрения относительно отношений Вашингтона с Москвой. Об этом заявил политолог Дмитрий Солонников.

Американский лидер недавно выступил с речью, посвященной России. Выступление содержало ряд противоречий, на которые и указал Солонников. Байден сначала сказал о необходимости вводить против Москвы санкции, а после заявил о важности налаживания отношений с Кремлем, передает Пятый канал.

"Есть два разных варианта. Байден выступает не сам по себе, есть администрация, которая готовит его повестку дня. Выступает он с заранее заготовленными тезисами, в которых есть борьба двух разных точек зрения. Одни его советники играют на обострении ситуации и усилении давления на Россию. Другая группа в администрации хотела бы больше договориться с Россией", — заявил политолог.

Джо Байден недавно позвонил Владимиру Путину и предложил встретиться лично. Российский президент принял приглашение, однако некоторые эксперты после введения санкций сомневаются, что встреча состоится.