Введение санкций против России может свидетельствовать о некомпетентности президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс.

Введение санкций против России может свидетельствовать о некомпетентности президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс.

Политолог в беседе с РИА Новости усомнился в рассудительности главы Белого дома. В качестве одного из поводов для опасения он назвал невменяемое обоснование решения о введении санкций. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств неоднократных обвинений, Вашингтон продолжает истерично принимать все новые и новые ограничения.

"Встреча не состоится. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Путин не будет игнорировать враждебные шаги", — отметил Макадамс.

В российском МИД также выразили непонимание из-за разногласий в поступках и словах Байдена. В ведомстве осудили санкционный курс США, добавив, что зеркальные меры в скором времени будут представлены.