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7:23   16 Апреля 2021
Политика

Антироссийские санкции сочли в США признаком невменяемости Байдена

Антироссийские санкции сочли в США признаком невменяемости Байдена

Введение санкций против России может свидетельствовать о некомпетентности президента США Джозефа Байдена. Об этом заявил директор Института Рона Пола Дэниел Макадамс.

Политолог в беседе с РИА Новости усомнился в рассудительности главы Белого дома. В качестве одного из поводов для опасения он назвал невменяемое обоснование решения о введении санкций. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств неоднократных обвинений, Вашингтон продолжает истерично принимать все новые и новые ограничения.

"Встреча не состоится. По крайней мере, не в ближайшем будущем. Путин не будет игнорировать враждебные шаги", — отметил Макадамс.

В российском МИД также выразили непонимание из-за разногласий в поступках и словах Байдена. В ведомстве осудили санкционный курс США, добавив, что зеркальные меры в скором времени будут представлены.

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#россия #санкции #байден #Дэниел Макадамс

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