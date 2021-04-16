Минобороны РФ рассекретило данные об освободителях Польши во времена ВОВ

Архивные данные доказывают наличие в Тшчанке братского захоронения воинов-защитников, где местная власть снесла мемориальный комплекс в честь советских солдат.

Архивные данные доказывают наличие в Тшчанке братского захоронения воинов-защитников, где местная власть снесла мемориальный комплекс в честь советских солдат.

Документы, доказывающие наличие братской могилы советских воинов на месте снесенного в 2017 году в польской Тшчанке мемориального комплекса, рассекретили в Минобороны РФ. В документах есть информация о боях за город и окрестности в январе 1945 года и о подвигах героев — бойцов и командиров Красной армии.

Отмечается, что под снесенным мемориалом были захоронены останки 56 советских солдат и офицеров, которые отдали свою жизнь при освобождении этих земель. Имена 16 из них установлены.