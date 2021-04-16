Байден оконфузился в своей речи о России в Белом доме

Президент США Джо Байден несколько раз оговорился в ходе своего выступления, в котором он подводил итоги телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент США Джо Байден несколько раз оговорился в ходе своего выступления, в котором он подводил итоги телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Отрывок неудачной речи появился на видеохостинге YouTube. Сначала глава Соединенных Штатов перепутал слова "эскалация" и "вакцинация".

"США не хотят запускать цикл вакци... эскалации и конфликте с Россией", — сказал он.

Но одной ошибкой американский лидер отделаться не могу. Он умудрился оговориться при произношении фамилии президента РФ. У Байдена получилось что-то вроде "президент Клутин", однако он сразу исправился.

Байден уже не в первый раз дает повод усомниться в своем состоянии управлять государством. Его постоянно ловят на том, что он забывает имена политиков и даже собственных родственников.