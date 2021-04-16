5:59 16 Апреля 2021Политика
Байден назвал США и Россию ответственными за мировую стабильность
Россия и США являются двумя сверхдержавами, несущими большую ответственность за стабильность в мире. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден.
Россия и США являются двумя сверхдержавами, несущими большую ответственность за стабильность в мире. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден.
Глава Белого дома подвел итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Разговор двух лидеров прошел 13 апреля в телефонном формате.
"Мы две большие страны со значительной долей ответственности за мировую стабильность. Президент Путин и я несем серьезную ответственность за выстраивание наших отношений", — заявил глава Белого дома в ходе выступления перед прессой.
Байден выразил стремление Вашингтона к выстраиванию прямого диалога с Москвой. Он добавил, что нацелен на улучшение отношений с Россией и подойдет к этому шагу с большой ответственностью.