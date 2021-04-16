Синоптики спрогнозировали ночное похолодание в Москве и области

Ночные заморозки могут вернуться на следующей неделе в Москву. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Ночные заморозки могут вернуться на следующей неделе в Москву. Об этом предупредила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

В ночь на 20 апреля в Москве и области ожидается понижение температуры до одного градуса ниже нуля, а в ночь на 21 апреля столбик термометра покажет от нуля до плюс пяти градусов. Синоптики не исключают осадки в виде дождя со снегом, передает "Российская газета".

Циклон задержится в столице не на долго. Днем воздух прогреется от девяти до 14 градусов. До середины следующей недели сильных осадков не предвидится, но небо будут затягивать облака, отметила синоптик.