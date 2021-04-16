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5:16   16 Апреля 2021
Общество

Роструд напомнил о возможности получить дополнительные выходные в мае

Роструд напомнил о возможности получить дополнительные выходные в мае

Россияне могут согласовать с работодателями предоставление дополнительных выходных в мае. Об этом рассказали в Роструде.

Работодатели самостоятельно принимают такое решение. Наличие дополнительных выходных может сказаться на норме рабочего времени и повлечь уменьшение размера зарплаты сотрудника.

"Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня", — приводит сообщение ведомства "Российская газета".

Для этого требуется локальный нормативный акт, доступный для издания в произвольной форме. В документе нужно прописать, что предоставленный выходной подлежит оплате. Официальные выходные ждут россиян с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая.

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#выходные #роструд #майские праздники

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