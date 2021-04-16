Некачественная смола стала причиной сбоя при стыковке "Прогресс МС-16" с МКС

Сбой при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС в феврале произошел из-за некачественной смолы, из которой изготовляются головные обтекатели ракеты-носителя "Союз".

Сбой при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-16" с МКС в феврале произошел из-за некачественной смолы, из которой изготовляются головные обтекатели ракеты-носителя "Союз".

Этот материал используется для проклейки внутренней поверхности обтекателя. По словам источника в ракетно-космической отрасли, смола была закуплена у стороннего поставщика и использовалась для производства не только "Прогрессов", но у других аппаратов.

"По рекомендации комиссии требования к контролю качества производства ужесточили", — сообщил источник в интервью РИА Новости.

На изготовленных обтекателях ракеты-носителя "Союз" уже произвели доработки. Он отметил, что это не повлияет на сроки намеченного запуска космических аппаратов, в том числе корабля "Прогресс МС-17", который состоится 30 июня.