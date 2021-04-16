Шотландия начала поэтапное снятие ограничений из-за коронавируса

Власти Шотландии объявили о смягчении антикоронавирусных ограничений. Послабления вступят в действие с 16 апреля.

Власти Шотландии объявили о смягчении антикоронавирусных ограничений. Послабления вступят в действие с 16 апреля.

В январе этого года из-за роста заболеваемости новым типом коронавируса в Шотландии ввели полный карантин. Местным жителям было разрешено выходить из дома лишь только при жизненно важной необходимости. Магазины, рестораны, спортзалы и бассейны закрылись.

Спустя несколько месяцев шотландцам объявили о послаблении COVID-ограничений. С 16 апреля разрешено свободно передвигаться по улице. Под запретом по-прежнему остаются поездки в другие регионы Соединенного Королевства.

Следующий этап снятия ограничений в Шотландии запланирован на 26 апреля. Кроме этого, при условии поставок вакцины к середине апреля планируется начать вакцинацию населения.