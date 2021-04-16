Байден подвел итоги телефонного разговора с Путиным

Итоги беседы с российским лидером Владимиром Путиным подвел президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Он посвятил свою речь взаимоотношениям Вашингтона и Москвы.

Итоги беседы с российским лидером Владимиром Путиным подвел президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме. Он посвятил свою речь взаимоотношениям Вашингтона и Москвы.

В ходе телефонного разговора хозяин Белого дома назвал РФ и США двумя великими державами, на которых лежит "значительная степень ответственности за глобальную стабильность". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Корреспонденты поинтересовались у Байдена, почему он не ввел дополнительных санкций против строительства "Северного потока — 2". Глава Соединенных Штатов назвал этот вопрос сложным.

Он отметил, что трубопровод затрагивает союзников США в Европе. Однако введение рестрикций против "СП-2" Байден считает вероятным. Кроме того, американский лидер заявил, что пока не намерен вводить новые санкции в отношении России.