Мишустин: Российским туристам выплатят компенсации за аннулированные путевки

Туристам из РФ возвратят деньги за аннулированные путевки по договорам, которые были заключены до 31 марта 2020 года. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Туристам из РФ возвратят деньги за аннулированные путевки по договорам, которые были заключены до 31 марта 2020 года. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Компенсация будет производиться из средств фонда персональной ответственности туроператора. Документ, который опубликован на портале правовой информации, дополнительно устанавливает размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров выездного туризма на действующий год — один рубль.

"Возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт в сфере выездного туризма денежные суммы по договорам о реализации этого туристского продукта, заключенным по 31 марта 2020 г. включительно", — приводится в документе заявление Мишустина.

Компенсация положена и туристам, которые не смогли уехать в Турцию или Танзанию с 15 апреля 2021 года. Россия остановила авиасообщение с этими странами 12 апреля. Такое решение было принято исходя из неблагоприятной эпидемической обстановки на туристических курортках.