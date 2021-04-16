Дептранс Москвы назвал благоприятное время для выезда из города в пятницу

Выезд из Москвы в пятницу лучше организовать до 15:00 или после 20:00. Об этом сообщил столичный дептранс в своих социальных сетях.

Выезд из Москвы в пятницу лучше организовать до 15:00 или после 20:00. Об этом сообщил столичный дептранс в своих социальных сетях.

Хорошая погода может стать причиной того, что москвичи массово отправятся на природу. Дачный сезон, как правило, открывается во второй половине апреля. Ажиотаж может вызвать дорожные заторы. Чтобы не встать в пробку, лучше всего планировать свое время и отправиться за город либо до 15:00, либо уже после 20:00.

Самыми загруженными магистралями пресс-служба ведомства назвала шоссе Ярославское, Щелковское, Энтузиастов, Ленинградское, Волоколамское и Варшавское. А также улицу Липецкую и Ленинский, Рязанский, Волгоградский проспекты. Сократить время в дороге удастся, если пользоваться МЦД.