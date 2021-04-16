Генсек СЕ: Гагарин остается самым популярным космонавтом в Европе

Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников западных стран, сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Имя Юрия Гагарина известно всем поколениям школьников западных стран, сказала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич.

Постпредство РФ при Совете Европы (СЕ) организовало "круглый стол" по случаю Международного дня космонавтики и первого полета человека в космос. Члены СЕ и послы целого ряда государств обсудили перспективы международного сотрудничества в космической сфере.

Юрий Гагарин 60 лет назад совершил полет в космос на корабле "Восток-1" продолжительностью 108 минут. Он стал первым в мире, кто покинул пределы земной атмосферы, напомнили в рамках мероприятия. Его история насыщена огромным количеством событий.

"Первый человек в космосе вызывает трепет и восхищение у людей из всех слоев общества", — рассказала генсек СЕ.

Она назвала Гагарина самым знаменитым советским летчиком. О достижениях космонавта до сих пор говорят в Европе и всем мире, отметила Мария Пейчинович-Бурич.