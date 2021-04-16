0:52 16 Апреля 2021Политика
Байден прокомментировал беседу с Путиным
Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден назвал откровенным. Беседа касалась природы взаимоотношений Белого дома и Кремля.
Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден назвал откровенным. Беседа касалась природы взаимоотношений Белого дома и Кремля.
Во время выступления с речью, посвященной России глава США признался, что разговор с Путиным был откровенным и уважительным.
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