Байден прокомментировал беседу с Путиным

Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден назвал откровенным. Беседа касалась природы взаимоотношений Белого дома и Кремля.

Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден назвал откровенным. Беседа касалась природы взаимоотношений Белого дома и Кремля.

Во время выступления с речью, посвященной России глава США признался, что разговор с Путиным был откровенным и уважительным.

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