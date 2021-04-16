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0:52   16 Апреля 2021
Политика

Байден прокомментировал беседу с Путиным

Байден прокомментировал беседу с Путиным

Телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным президент США Джо Байден назвал откровенным. Беседа касалась природы взаимоотношений Белого дома и Кремля.

Во время выступления с речью, посвященной России глава США признался, что разговор с Путиным был откровенным и уважительным.

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#путин #байден #разговор

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