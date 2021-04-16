Байден в очередной раз попытался запугать Россию санкциями

Вашингтон ответит на "неподобающие" действия Москвы пропорционально, заявил президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Вашингтон ответит на "неподобающие" действия Москвы пропорционально, заявил президент США Джо Байден во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Байден попытался напугать Кремль санкциями, заявив, что он мог бы зайти и дальше с рестрикциями, но попросту не хочет. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что Белый дом не стремится к эскалации напряженности в отношениях с РФ.

Несмотря на это Вашингтон готов к применению новых санкций, но пока они применятся не будут. Американская сторона заинтересована в стабильных и предсказуемых взаимоотношениях.