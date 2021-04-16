Депутат бундестага: Германия не доверяет словам Киева и Вашингтона о «СП–2»

Соединенные Штаты Америки в своем стремлении закрыть проект «Северный поток – 2» не хотят понимать, что Германия заинтересована, как в мощностях нового российского газопровода, так и в продолжении работы украинской газотранспортной системы.

Соединенные Штаты Америки в своем стремлении закрыть проект «Северный поток – 2» не хотят понимать, что Германия заинтересована, как в мощностях нового российского газопровода, так и в продолжении работы украинской газотранспортной системы.

Об этом пишет издание «Взгляд», приводя мнение депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемара Гердта, который попытался объяснить, что после введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», поступление в Европу газа через Украину никак не будет ограничено.

«Наши американские квази-партнеры думают, что «Северный поток – 2» – это труба трехметровой толщины, на которой сидит медведь, и он зальет нас газом. Но даже если «Северный поток – 2» будет работать на полную мощность – он не обеспечит в полной мере нашу энергетическую безопасность», – подчеркнул немецкий депутат.

Вашингтон и Киев, по его словам, считают, что «Северный поток – 2» обесценит важную роль украинской газотранспортной системы в процессе доставки российского газа европейским потребителям, и под угрозой прекращения транзита газа через Украину вынудит ее согласится сотрудничать на общерыночных условиях, лишив таким образом Киев возможности использовать шантаж, чтобы продвигать свои условия.

«Таким образом США выступают против «Северного потока – 2», во-первых, потому что проект помешает им усиливать напряженность между Россией и Европой; а во-вторых, зачистить европейский рынок от конкурентов и сбывать свой дорогой газ», — подчеркнул Вальдемар Гердт, отметив, что Штаты не хотят услышать аргументы Германии, которая заинтересована и в мощностях «Северного потока – 2» и в газе, идущем транзитом через Украину.

Именно Евросоюз, и в частности Германия, являются единственными сторонами, которым очень нужен новый российский газопровод, добавил депутат. Поэтому очень важно, что правительство ФРГ продолжает отстаивать этот проект, который уже стал символом германского суверенитета.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выступил против прекращения строительства «Северного потока – 2», так как этот шаг, по его словам, может обострить ситуацию на российско-украинской границе.

По мнению Вальдемара Гердта, министр иностранных дел имел в виду, что в этом случае Украина лишиться возможности продолжать шантажировать Россию.

«Я не знаю, насколько у России хватит терпения. Возможно когда-то оно закончится, и тогда Москва может принять некие контрмеры в борьбе с транзитным шантажом, вплоть до вооруженного конфликта», — отметил немецкий депутат.

В заключение он подчеркнул, что именно завершение строительства «Северного потока – 2» и его ввод в эксплуатацию поможет избежать эскалации конфликта между Украиной и РФ, а не остановка проекта, как пытаются убедить всех Вашингтон и Киев. И германия, по словам Гердта, не доверяет аргументам, которые по вопросу «Северного потока – 2» выдвигают Соединенные Штаты и Украина.