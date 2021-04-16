Россия приступила к поиску пресной воды под Азовским морем

Работами по поиску под Азовским морем пресной воды, которую можно было бы подавать в Крым, по поручению Правительства РФ займется «Росгеология».

Работами по поиску под Азовским морем пресной воды, которую можно было бы подавать в Крым, по поручению Правительства РФ займется «Росгеология».

На проведение геологоразведки под Азовским морем в 2021 году «Росгеологии» будет выделена субсидия в размере 70 миллионов рублей. Об этом говорится в опубликованном на официальном сайте правовой информации распоряжении Кабинета министров от 10 апреля.

В процессе работ российскому государственному холдингу, объединяющему отечественные геологоразведочные госпредприятия, предстоит оценить ресурсный потенциал питьевых подъемных вод Азовского моря. Доклад о результате проделанных работ должен быть представлен Правительству РФ до февраля 2022 года.

Напомним, ранее эксперты озвучивали мнение, что под дном Азовского моря могут находиться запасы пресной воды объемом до 100 миллиардов кубометров. «Росгеология», получив распоряжение Кабмина, уже приступила к выполнению работ, и ожидается, что точная информация о глубине залегания подземных пресных водохранилищ, их объемах и удаленности от побережья появится уже к июлю.

Как заявил по этому поводу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, удаленность подземных пресных водохранилищ от берега является ключевым вопросом.

«Мы с «Росгеологией» это очень подробно обсуждаем. Если мы там сможем добыть – а мы уже точно видим, что по методу добычи нефти можно воду добывать, и такой опыт мировой есть, у нас есть возможность в наш крымский канал (Северо-Крымский канал) подать эту воду, – тогда у нас большая часть территории региона будет обеспечена дополнительным объемом воды», — рассказал вице-премьер.

Ранее российское правительство разработало план действий по обеспечению Крым пресной водой в условиях водной блокады полуострова, которую еще в 2014 году устроила Украина, перекрывшая подачу в Крым днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

План, разработанный Правительством РФ, включает в себя 14 мероприятий, в том числе строительство в Крыму опреснительных установок, бурение скважин, ремонт водопроводной системы полуострова, действующей еще с советских времен. Стоимость данных проектов оценивается в 48 миллиардов рублей.