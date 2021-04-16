Киев не испытывает никакого оптимизма по поводу вступления Украины в Североатлантический военный блок, так как в украинском руководстве есть вменяемые люди, которые понимают, что в обозримом будущем этого не произойдет.

Киев не испытывает никакого оптимизма по поводу вступления Украины в Североатлантический военный блок, так как в украинском руководстве есть вменяемые люди, которые понимают, что в обозримом будущем этого не произойдет.

Такое мнение в беседе с изданием «Газета.Ru» высказал глава киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, комментируя прошедшую в Брюсселе встречу госсекретаря США Энтони Блинкена с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Как заявили по итогам встречи в Госдепартаменте США, главы внешнеполитических ведомств обсудили обострение ситуации в Донбассе и связанные с этим обострением действия России вблизи украинской границы. При этом, как отмечается, украинский министр иностранных дел не поднимал на переговорах тему конкретной военной помощи Киеву со стороны США, а также не заговаривал о возможном вступлении Украины в НАТО.

По словам Михаила Погребинского, все попытки силой разрешить конфликтную ситуацию в Донбассе приведут Украину к катастрофе, а Россия в этой ситуации сыграла роль «охлаждения умов» не только на Украине, но и в США.

При этом эксперт добавил, что вменяемые люди в украинском руководстве не испытывают никакого оптимизма по поводу вступления страны в НАТО, так как они понимают, что этого в обозримом будущем не произойдет. Но даже вменяемым украинским политикам приходится все время говорить, о том, что членство Украины в Североатлантическом Альянсе все-таки возможно, потому что для них это «обязательная программа», объяснил Погребинский.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Вашингтон открыли новую главу в двусторонних отношениях.

«Я очень удовлетворен встречей с Тони Блинкеном и нашим разговором. Мы час спокойно обсуждали все наши ключевые вопросы повестки дня. Если помните, после первого телефонного разговора с ним я написал, что начнется новый день в отношениях между Украиной и Америкой. Сегодня уже могу уверенно сказать, что день начался, и мы уже его уверенно проживаем», — написал украинский министр на своей странице в социальной сети Facebook.

Комментируя эту публикацию, Михаил Погребинский отметил, что Кулеба не принимает никаких решений, не посоветовавшись предварительно с посольством США, поэтому его можно назвать «министром иностранных дел в кавычках».

Дмитрий Кулеба является марионеткой в руках американцев, поэтому все встречи с его участием не имеют никакого смысла и как-то реагировать на них совершенно бессмысленно, заключил киевский политолог.