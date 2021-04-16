Климов: Россия своим ответом даст Америке понять, что она не права

Ответные решения Москвы, после того, как Соединенные Штаты Америки ввели очередной пакет санкций, будут соразмерными и не обязательно симметричными, чтобы не нарушать российские интересы.

Ответные решения Москвы, после того, как Соединенные Штаты Америки ввели очередной пакет санкций, будут соразмерными и не обязательно симметричными, чтобы не нарушать российские интересы.

Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного комитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов, комментируя газете «Взгляд» новость о том, что президент США подписал указ о высылке десяти российских дипломатов и о введении санкций против 16 граждан РФ и 16 организаций, якобы причастных ко вмешательству в американские выборы.

«Ответ с нашей стороны последует точно – не обязательно симметричный. В сфере дипломатии мы обычно отвечаем зеркально, — заявил Климов по этому поводу. — По всем остальным вопросам решения будут приняты соразмерные – такие, которые дадут понять американцам, что они не правы, но при этом, чтобы они не нарушали наши собственные интересы».

Также сенатор высказал мнение, что целью новых антироссийских санкций США является максимальное сдерживание России – не каких-то конкретных людей, а всей страны в целом.

Соединенные Штаты, по его словам, не хотят, чтобы в мире существовала еще какая-нибудь самостоятельная держава, кроме самой Америки.

«Надо привыкать жить в таких условиях. Тем более, что мы умеем не просто жить, а развиваться в условиях санкций – мы за прошедшие семь лет продемонстрировали это всему миру», — подчеркнул Климов.

Напомним, новый пакет антироссийских санкций, помимо ограничительных мер в отношении ряда физических лиц и организаций, включает в себя также запрет американским компания приобретать долговые обязательства, выпушенные Банком России, Министерством Финансов РФ или Фондом национального благосостояния России.

Спустя несколько часов после подписания указа о введении новых санкций против России, президент США Джо Байден выступил с заявлением о том, что «пагубные шаги» России, направленные на вмешательство в выборы США, представляют собой нетипичную угроз, в связи с чем в Соединенных Штатах вводится режим чрезвычайной ситуации в сфере национальной безопасности.