Лавров обсудил с Абд аль-Хамидом Дабибой сотрудничество между Россией и Ливией

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с премьер-министром переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой совместное сотрудничество стран.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с премьер-министром переходного Правительства национального единства Ливии Абд аль-Хамидом Дабибой совместное сотрудничество стран.

Лавров поздравил ливийского гостя со вступлением в полномочия премьер-министра и выразил готовность Кремля сотрудничать с переходной властью североафриканской страны, передает Федеральное агентство новостей.

"Программа визита подтверждает, насколько заинтересованно российское руководство подходит к решению проблем, которые стоят перед вашим народом", — отметил глава МИД РФ.

Переговоры политиков прошли в момент, когда ливийский кризис переходит в перемирие. И международное сообщество способствует этому процессу, подчеркнул министр Сергей Лавров. Абд аль-Хамид Дабиба поблагодарил Россию за встречи в Москве и Сочи. Они позволили разрешить проблемы, которые стояли перед Ливией. Премьер-министр оценил вклад главы МИД РФ и его замглавы Михаила Богданова за ускорение мирного урегулирования кризиса в североафриканском государстве.

Абд аль-Хамид Дабиба призвал российские компании продолжить деятельность по контрактам, подписанным с 2011 года, возобновить работу посольства РФ. В ответ государство готово пойти на аналогичные меры.