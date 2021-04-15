Зеленский снова призвал НАТО и ЕС принять Украину в свои ряды

Момент вступления Незалежной в Европейский союз и Североатлантический альянс "настал". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Момент вступления Незалежной в Европейский союз и Североатлантический альянс "настал". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер поддержал позицию президента Грузии Саломе Зурабишвили. Последний заявил, что Евросоюз и НАТО должны направить конкретные предложения и план действий по принятию новых стран в организацию.

"Консолидация усилий и солидарность сегодня очень важны. У Украины и Грузии есть историческое понимание и взаимная поддержка в вопросах мира", — говорится в сообщении украинского лидера в Twitter.

Начиная с 2014 года Украина не оставляет попыток пополнить ряды стран-участников Североатлантического альянса. Однако в уставе организации прописано, что в НАТО не могут вступать государства, у которых есть территориальные проблемы.