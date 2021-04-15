Россия продлила ограничения на авиаперелеты в Великобританию до 1 июня

Приостановку полетов в Великобританию продлили до 1 июня. Росавиация разослала постановление об этом в авиакомпании. Такая информация опубликована пресс-службой ведомства.

Приостановку полетов в Великобританию продлили до 1 июня. Росавиация разослала постановление об этом в авиакомпании. Такая информация опубликована пресс-службой ведомства.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 постановил, что в целях пресечения распространения коронавирусной инфекции авиасообщение с Великобританией временно приостанавливается с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

Запрет касается как регулярных пассажироперевозок, так и нерегулярных. Ранее оперштаб РФ ограничил полеты в Соединенное Королевство до 16 апреля.