22:38 15 Апреля 2021Общество
Россия продлила ограничения на авиаперелеты в Великобританию до 1 июня
Приостановку полетов в Великобританию продлили до 1 июня. Росавиация разослала постановление об этом в авиакомпании. Такая информация опубликована пресс-службой ведомства.
Приостановку полетов в Великобританию продлили до 1 июня. Росавиация разослала постановление об этом в авиакомпании. Такая информация опубликована пресс-службой ведомства.
Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 постановил, что в целях пресечения распространения коронавирусной инфекции авиасообщение с Великобританией временно приостанавливается с 15 апреля до 1 июня 2021 года.
Запрет касается как регулярных пассажироперевозок, так и нерегулярных. Ранее оперштаб РФ ограничил полеты в Соединенное Королевство до 16 апреля.