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22:38   15 Апреля 2021
Общество

Россия продлила ограничения на авиаперелеты в Великобританию до 1 июня

Россия продлила ограничения на авиаперелеты в Великобританию до 1 июня

Приостановку полетов в Великобританию продлили до 1 июня. Росавиация разослала постановление об этом в авиакомпании. Такая информация опубликована пресс-службой ведомства.

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 постановил, что в целях пресечения распространения коронавирусной инфекции авиасообщение с Великобританией временно приостанавливается с 15 апреля до 1 июня 2021 года.

Запрет касается как регулярных пассажироперевозок, так и нерегулярных. Ранее оперштаб РФ ограничил полеты в Соединенное Королевство до 16 апреля.

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#великобритания #рф #авиасообщение

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