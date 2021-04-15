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22:17   15 Апреля 2021
Спорт

"Авангард" обыграл "Ак Барс" и вышел в финал Кубка Гагарина

"Авангард" обыграл "Ак Барс" и вышел в финал Кубка Гагарина

Казанский "Ак Барс" проиграл омскому "Авангарду" в седьмом матче плей-офф Кубка Гагарина со счетом 3:4 и вылетел из турнира.

Матч прошел в Казани. Для выявления победителя понадобился овертайм. Таким образом, "Ак Барс" стал бронзовым призером КХЛ в этом сезоне.

В финале Кубка Гагарина "Авангарду" будет противостоять московский ЦСКА. "Армейцы" по итогам шестиматчевой полуфинальной серии оказались сильнее петербургского СКА.

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#авангард #ак барс #кубок гагарина

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