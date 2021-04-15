Британские ученые выяснили риски появления тромбоза от вакцин Pfizer и Moderna

Исследования ученых показали, что риски появления церебрального венозного тромбоза после применения вакцин Pfizer и Moderna такие же, как после использования препарата AstraZeneca.

Исследования ученых показали, что риски появления церебрального венозного тромбоза после применения вакцин Pfizer и Moderna такие же, как после использования препарата AstraZeneca.

В эксперименте приняли участие более 500 человек, переболевшие коронавирусной инфекцией. Церебральный тромбоз встречается с вероятностью в 39 случаев на миллион. У более 480 тысяч человек, вакцинированных препаратами Pfizer или Moderna, заболевание сосудов может встречаться с вероятность в четыре случая на миллион. У привившихся вакциной AstraZeneca — пять случаев на миллион после первой дозы вакцины, сообщает РИА Новости.

Результаты исследования показали, что риски образования тромбов от коронавируса в 10 раз больше после применения вакцины от Pfizer или Moderna. И в восемь раз выше, чем после применения вакцины AstraZeneca.