21:55 15 Апреля 2021Общество
Мужское население Украины сможет уходить в декретный отпуск
Верховная Рада утвердила новый закон, согласно которому мужчины получат право уходить в декретный отпуск. Решение поддержали 269 депутатов.
Верховная Рада утвердила новый закон, согласно которому мужчины получат право уходить в декретный отпуск. Решение поддержали 269 депутатов.
Документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский. После этого он вступит в силу.
Принятый парламентом закон даст возможность любому из родителей уйти в декрет ради ухода за ребенком по достижению им трехлетнего возраста. До этого на Украине отец мог воспользоваться таким правом лишь в том случае, есть мать была вынуждена выйти на работу или длительное время пребывает в больнице.