Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:55   15 Апреля 2021
Общество

Мужское население Украины сможет уходить в декретный отпуск

Мужское население Украины сможет уходить в декретный отпуск

Верховная Рада утвердила новый закон, согласно которому мужчины получат право уходить в декретный отпуск. Решение поддержали 269 депутатов.

Документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский. После этого он вступит в силу.

Принятый парламентом закон даст возможность любому из родителей уйти в декрет ради ухода за ребенком по достижению им трехлетнего возраста. До этого на Украине отец мог воспользоваться таким правом лишь в том случае, есть мать была вынуждена выйти на работу или длительное время пребывает в больнице.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #рада #декрет

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров