Мужское население Украины сможет уходить в декретный отпуск

Верховная Рада утвердила новый закон, согласно которому мужчины получат право уходить в декретный отпуск. Решение поддержали 269 депутатов.

Верховная Рада утвердила новый закон, согласно которому мужчины получат право уходить в декретный отпуск. Решение поддержали 269 депутатов.

Документ должен подписать президент страны Владимир Зеленский. После этого он вступит в силу.

Принятый парламентом закон даст возможность любому из родителей уйти в декрет ради ухода за ребенком по достижению им трехлетнего возраста. До этого на Украине отец мог воспользоваться таким правом лишь в том случае, есть мать была вынуждена выйти на работу или длительное время пребывает в больнице.