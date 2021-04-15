Глава Крыма назвал новые санкции США против РФ "обычной историей"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обозначил новые санкции США против России как "обычную историю", которая уже никого не удивляет.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов обозначил новые санкции США против России как "обычную историю", которая уже никого не удивляет.

Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ 15 апреля. Под рестрикции попали в том числе предприятия, участвовавшие в строительстве Крымского моста, и несколько высокопоставленных чиновников республики.

Аксенов по этому поводу дал комментарий журналистам РИА Новости. Он сказал, что США готовы "выдумывать" новые санкции каждый день.

"Это обычная история. Сегодня у меня к некоторым коллегам вопрос: как вы его (санкционный список. — Прим. ред.) миновали? На какую разведку работаете? Я утрирую, понятно", — сказал Аксенов.

Он добавил, что "все мы в одной лодке находимся", и попросил не отвлекаться от решения текущих дел в Крыму на ставшие привычными акты политической агрессии.