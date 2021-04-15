Вдовец Легкоступовой рассказал о многомиллионных долгах певицы

Яхтсмен Юрий Фирсов признался, что покойная певица Валентина Легкоступова оставила после себя много долгов.

Яхтсмен Юрий Фирсов признался, что покойная певица Валентина Легкоступова оставила после себя много долгов.

Исполнительница хита "Ягода-малина" часто брала кредиты при жизни, рассказал ее вдовец Юрий Фирсов. Яхтсмен признался, что певица обращалась в банки с разными целями. На взятые в долг средства звезда приобрела автомобиль и недвижимость, а также оплатила учебу своего сына. Также артистка брала микрозаймы.

Муж умершей певицы рассказал, что в общей сложности за Валентиной Легкоступовой накопились многомиллионные долги. Родственникам покойной звезды необходимо выплатить более 4 миллионов рублей. По его словам, после смерти артистки в его почтовый ящик продолжают приходить бумаги. Яхтсмен подчеркнул, что готов взять на себя долговые обязательства умершей жены. Однако для этого ему придется распродать часть ее имущества.

"Что-то из имущества, естественно, придется продать. Можно было бы машину. Но она не решит всей проблемы. Машина стоит 2 600 000 рублей. Наверное, придется продавать и квартиру, чтобы раздать все за Валентину", — поделился он в интервью для "Собеседника".

Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Родственники умершей звезды уверены, что в ее смерти виновен ее третий супруг Юрий Фирсов.