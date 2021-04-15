Вдовец Легкоступовой рассказал о многомиллионных долгах певицы
Яхтсмен Юрий Фирсов признался, что покойная певица Валентина Легкоступова оставила после себя много долгов.
Исполнительница хита "Ягода-малина" часто брала кредиты при жизни, рассказал ее вдовец Юрий Фирсов. Яхтсмен признался, что певица обращалась в банки с разными целями. На взятые в долг средства звезда приобрела автомобиль и недвижимость, а также оплатила учебу своего сына. Также артистка брала микрозаймы.
Муж умершей певицы рассказал, что в общей сложности за Валентиной Легкоступовой накопились многомиллионные долги. Родственникам покойной звезды необходимо выплатить более 4 миллионов рублей. По его словам, после смерти артистки в его почтовый ящик продолжают приходить бумаги. Яхтсмен подчеркнул, что готов взять на себя долговые обязательства умершей жены. Однако для этого ему придется распродать часть ее имущества.
"Что-то из имущества, естественно, придется продать. Можно было бы машину. Но она не решит всей проблемы. Машина стоит 2 600 000 рублей. Наверное, придется продавать и квартиру, чтобы раздать все за Валентину", — поделился он в интервью для "Собеседника".
Певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа. Родственники умершей звезды уверены, что в ее смерти виновен ее третий супруг Юрий Фирсов.