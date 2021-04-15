Политолог предсказала результат переговоров Зеленского с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский на встрече будут "кормить друг друга завтраками", считает политолог Наталия Елисеева.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его украинский коллега Владимир Зеленский на встрече будут "кормить друг друга завтраками", считает политолог Наталия Елисеева.

По мнению эксперта, Макрон и Зеленский на встрече в Париже будут обсуждать в том числе вступление Украины в НАТО. Однако переговоры не принесут ощутимых результатов для Киева, уверена Елисеева.

"Все это (необходимость переговоров. — Прим. ред.) аргументируется ростом напряженности на Украине. Якобы военное присутствие России усиливается на границе. Помимо того, встает вопрос реформ украинских, которые Франции также интересны", — цитирует политолога сайт 360tv.ru.

Наталья Елисеева считает, что Франция и другие страны Европы проводят переговоры с Зеленским не потому, что им выгодно сотрудничество Украиной, а с целью соблюдения дипломатии.