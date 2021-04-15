Пропавшую двухлетнюю иркутянку нашли дома у подруги ее мамы

Мать двухлетней девочки заявила в правоохранительные органы о пропаже ребенка. В ходе оперативно-разыскных мероприятий ребенок нашелся в гостях у маминой подруги.

Мать двухлетней девочки заявила в правоохранительные органы о пропаже ребенка. В ходе оперативно-разыскных мероприятий ребенок нашелся в гостях у маминой подруги.

СК РФ по Иркутской области проводит проверку по факту исчезновения ребенка. Выясняется, не совершалось ли в отношении малолетней каких-либо противоправных действий. Девочку забрали из гостей и вернули родительнице.

После осмотра ребенка медики пришли к заключению, что малышка здорова и ее жизни ничего не угрожает. Проверка также инициирована в отношении органов профилактики. Установлено, что семья девочки считается благополучной и на учете не состоит.