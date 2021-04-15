Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:06   15 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники полиции задержали замглаву департамента экономики мэрии Москвы

Сотрудники полиции задержали замглаву департамента экономики мэрии Москвы

Задержанный чиновник не жалуется на условия содержания в ИВС на Петровке, куда его доставили.

Заместителя главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому задержали. Его доставили в ИВС на Петровке. Об этом рассказал зампредседателя столичной общественной наблюдательной комиссии Николай Зуев. Он уточнил, что не знает подробностей уголовного дела задержанного.

ФАН сообщал, что чиновника из Нижегородской области подозревают в злоупотреблении своими служебными полномочиями. В связи с этим бывший начальник управления министерства имущественных и земельных отношений стал фигурантом уголовного дела.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #задержание #чиновник #полиция

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров