Сотрудники полиции задержали замглаву департамента экономики мэрии Москвы

Задержанный чиновник не жалуется на условия содержания в ИВС на Петровке, куда его доставили.

Задержанный чиновник не жалуется на условия содержания в ИВС на Петровке, куда его доставили.

Заместителя главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому задержали. Его доставили в ИВС на Петровке. Об этом рассказал зампредседателя столичной общественной наблюдательной комиссии Николай Зуев. Он уточнил, что не знает подробностей уголовного дела задержанного.

ФАН сообщал, что чиновника из Нижегородской области подозревают в злоупотреблении своими служебными полномочиями. В связи с этим бывший начальник управления министерства имущественных и земельных отношений стал фигурантом уголовного дела.