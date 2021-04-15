Мужчина и женщина погибли при пожаре в пятиэтажке под Оренбургом

Квартира пятиэтажного жилого дома на хуторе Степановский Оренбургского района загорелась накануне вечером. Тела двоих погибших обнаружили спасатели в ходе тушения пожара.

Квартира пятиэтажного жилого дома на хуторе Степановский Оренбургского района загорелась накануне вечером. Тела двоих погибших обнаружили спасатели в ходе тушения пожара.

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Они потушили огонь спустя полтора часа после поступления вызова в диспетчерскую службу. Пожару в здании на Студенческой улице присвоили 1-й ранг, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Личности погибших жильцов устанавливаются. Сотрудники правоохранительных органов по факту гибели двоих людей организовали проверку на месте ЧП. Им предстоит выяснить причину возгорания и все обстоятельства пожара.