Бывший министр пойдет под суд в Татарстане за организацию убийства и коррупцию

Правоохранители утвердили обвинительное заключение в отношении экс-главы минэкологии Татарстана. Он ответит за взяточничество и организацию убийства.

Правоохранители утвердили обвинительное заключение в отношении экс-главы минэкологии Татарстана. Он ответит за взяточничество и организацию убийства.

По данным республиканского СУ СКР, в 2003 году фигурант возглавлял Буинский район. Чиновник был крайне возмущен действиями местного жителя. Потерпевший постоянно жаловался на главу районной администрации. Обвиняемый вышел на членов преступной группировки "Квартал", чтобы "решить проблему". Бандиты за 180 тысяч рублей застрелили потерпевшего возле собственного дома. Киллер и посредник уже осуждены.

Следователи выяснили, что фигурант был еще и взяточником. Он якобы получил с 2000 по 2006 год 600 тысяч рублей. За деньги чиновник помог гражданину с приобретением недвижимости в городе Буинск.