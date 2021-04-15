Соловьев надеется, что Зюганов разберется с "внутренними врагами" в КПРФ

Лидер КПРФ старается уклончиво отвечать на вопросы о подлинности видео с главой московского горкома Валерием Рашкиным, спровоцировавшего скандал.

Лидер КПРФ старается уклончиво отвечать на вопросы о подлинности видео с главой московского горкома Валерием Рашкиным, спровоцировавшего скандал.

Никаких определенных комментариев по поводу действий главы московского горкома Валерия Рашкина не дал председатель КПРФ Геннадий Зюганов. Он лишь усомнился в том, что видео, на котором похожие на Рашкина и экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко люди планируют "убрать" из партии Юрия Афонина, является настоящим. Об этом он рассказал в эфире передачи журналиста Владимира Соловьева.

"Что касается этого сюжета, сейчас можно смонтировать что угодно. Мы проверим, и все будет в соответствии с уставом и законом", — подчеркнул Зюганов.

В комментариях к интервью некоторые пользователи отметили, что выжидательная позиция дискредитирует Зюганова, а также заподозрили его в покровительстве руководителя московского горкома, сообщил Nation News.