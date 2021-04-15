Любительница секса из Апатит попала в больницу с переломом костей

Медики доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу 38-летнюю женщину с травмой руки, которой потребовалась помощь врачей из-за любвеобильного мужчины.

Медики доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу 38-летнюю женщину с травмой руки, которой потребовалась помощь врачей из-за любвеобильного мужчины.

После госпитализации пациентки врачи обратились в полицию, сообщив им об инциденте. Прибывшие правоохранители провели разговор с пострадавшей, чтобы выяснить, каким образом она получила перелом.

Женщина рассказала, что утром она находилась в постели с любимым человеком. В какой-то момент местная жительница потеряла равновесие и упала с кровати. Однако оперативники продолжают устанавливать детали события, чтобы позднее принять процессуальное решение.