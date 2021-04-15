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20:47   15 Апреля 2021
Происшествия

Жительница Смоленской области попала в больницу с переломами после нападения собаки

Жительница Смоленской области попала в больницу с переломами после нападения собаки

Женщина, которая является опытной заводчицей собак, пострадала от нападения собственного питомца во время прогулки.

На пожилую женщину во время прогулки напал ее питомец. Инцидент произошел в городе Гагарине Смоленской области. В результате случившегося женщина получила перелом руки.

Доберман набросился на 56-летнюю хозяйку на улице. Женщина решила прогуляться с питомцем неподалеку от школы. По имеющимся у полиции данным, животное вцепилось местной жительнице в руку.

Произошедшее попало на камеры. На опубликованных с места произошедшего кадрах видно, что пострадавшая лежит на земле. Что стало причиной такого агрессивного поведения собаки, пока не известно.

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#собака #смоленская область #доберман

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