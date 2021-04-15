Жительница Смоленской области попала в больницу с переломами после нападения собаки

Женщина, которая является опытной заводчицей собак, пострадала от нападения собственного питомца во время прогулки.

Женщина, которая является опытной заводчицей собак, пострадала от нападения собственного питомца во время прогулки.

На пожилую женщину во время прогулки напал ее питомец. Инцидент произошел в городе Гагарине Смоленской области. В результате случившегося женщина получила перелом руки.

Доберман набросился на 56-летнюю хозяйку на улице. Женщина решила прогуляться с питомцем неподалеку от школы. По имеющимся у полиции данным, животное вцепилось местной жительнице в руку.

Произошедшее попало на камеры. На опубликованных с места произошедшего кадрах видно, что пострадавшая лежит на земле. Что стало причиной такого агрессивного поведения собаки, пока не известно.