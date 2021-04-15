Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:43   15 Апреля 2021
Общество

МИД посоветовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж

МИД посоветовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж

Любые зарубежные поездки в сложившейся на фоне пандемии коронавируса ситуации связаны с большими рисками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова порекомендовала россиянам по возможности отменить или перенести поездку на более поздний срок. Четыре недели подряд отмечается неуклонный рост мировой статистики заражений и смертности на фоне коронавируса, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

"Со своей стороны хотели бы отметить, что, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествия, особенно в туристических целях", — отметила Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ призвала россиян следить за информацией, публикуемой оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. К тому же следует знакомиться с сообщениями Ростуризма, Роспотребнадзора и Росавиации.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #туризм #мид рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров