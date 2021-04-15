МИД посоветовал россиянам воздержаться от поездок за рубеж

Любые зарубежные поездки в сложившейся на фоне пандемии коронавируса ситуации связаны с большими рисками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Любые зарубежные поездки в сложившейся на фоне пандемии коронавируса ситуации связаны с большими рисками, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова порекомендовала россиянам по возможности отменить или перенести поездку на более поздний срок. Четыре недели подряд отмечается неуклонный рост мировой статистики заражений и смертности на фоне коронавируса, напомнили во внешнеполитическом ведомстве.

"Со своей стороны хотели бы отметить, что, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, вновь повторяем рекомендации тем, кто запланировал путешествия, особенно в туристических целях", — отметила Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ призвала россиян следить за информацией, публикуемой оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. К тому же следует знакомиться с сообщениями Ростуризма, Роспотребнадзора и Росавиации.