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20:42   15 Апреля 2021
Политика

Замглавы МИД РФ назвал санкции США ударом для двусторонних отношений

Замглавы МИД РФ назвал санкции США ударом для двусторонних отношений

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном. Об этом говорится в сообщении на официальном портале МИД.

Рябков в ходе беседы с американским дипломатом назвал санкции Вашингтона неприемлемыми. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, решение США нанесло тяжелый удар по двусторонним отношениям.

"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер", — указано в сообщении.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе недавнего брифинга заявила, что ответ Москвы на рестрикции Вашингтона прорабатывается.

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#сша #мид #посол

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