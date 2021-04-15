20:42 15 Апреля 2021Политика
Замглавы МИД РФ назвал санкции США ударом для двусторонних отношений
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном. Об этом говорится в сообщении на официальном портале МИД.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков провел встречу с послом США в Москве Джоном Салливаном. Об этом говорится в сообщении на официальном портале МИД.
Рябков в ходе беседы с американским дипломатом назвал санкции Вашингтона неприемлемыми. По словам замглавы внешнеполитического ведомства, решение США нанесло тяжелый удар по двусторонним отношениям.
"Послу было сказано, что в ближайшее время последует серия ответных мер", — указано в сообщении.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе недавнего брифинга заявила, что ответ Москвы на рестрикции Вашингтона прорабатывается.