Целесообразность использования доллара поставили под вопрос в России
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова объяснила, что может ставить под сомнение целесообразность использования доллара США.
Вашингтон использует свою национальную валюту и финансовую систему вопреки нормам международного права, к тому же это делается для уничтожения всей системы международных отношений. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга в четверг.
"Все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа", — добавила Захарова.
Она уточнила, что под вопрос также встает надежность платежных механизмов, которые подконтрольны Западу. В таких условиях, по словам представителя ведомства, следует принимать соответствующие меры, способные минимизировать экономические потери.