Целесообразность использования доллара поставили под вопрос в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова объяснила, что может ставить под сомнение целесообразность использования доллара США.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова объяснила, что может ставить под сомнение целесообразность использования доллара США.

Вашингтон использует свою национальную валюту и финансовую систему вопреки нормам международного права, к тому же это делается для уничтожения всей системы международных отношений. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга в четверг.

"Все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа", — добавила Захарова.

Она уточнила, что под вопрос также встает надежность платежных механизмов, которые подконтрольны Западу. В таких условиях, по словам представителя ведомства, следует принимать соответствующие меры, способные минимизировать экономические потери.