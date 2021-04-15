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20:42   15 Апреля 2021
Экономика

Целесообразность использования доллара поставили под вопрос в России

Целесообразность использования доллара поставили под вопрос в России

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова объяснила, что может ставить под сомнение целесообразность использования доллара США.

Вашингтон использует свою национальную валюту и финансовую систему вопреки нормам международного права, к тому же это делается для уничтожения всей системы международных отношений. Об этом дипломат заявила в ходе брифинга в четверг.

"Все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа", — добавила Захарова.

Она уточнила, что под вопрос также встает надежность платежных механизмов, которые подконтрольны Западу. В таких условиях, по словам представителя ведомства, следует принимать соответствующие меры, способные минимизировать экономические потери.

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