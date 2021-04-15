СММ ОБСЕ заявила о трехкратном росте числа обстрелов в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине заявила о росте числа нарушений режима тишины на линии соприкосновения в Донбассе.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ (СММ) на Украине заявила о росте числа нарушений режима тишины на линии соприкосновения в Донбассе.

По словам специального представителя действующего председателя ОБСЕ на Украине и в Трехсторонней Контактной группе (ТКГ) по Донбассу, посла Хайди Грау, за последние две недели в регионе было зафиксировано трехкратное превышение числа обстрелов по сравнению с 2020-м годом. Она подчеркивает, что основной пик нарушения режима тишины пришелся на 2 и 3 апреля.

"Это негативно сказывается на нашей работе", — отмечается в сообщении Грау.

Представитель СММ ОБСЕ также добавила, что эффективная реализация "механизма по реагированию на нарушения перемирия "возможна только при наличии политической воли к значительному сокращению количества нарушений режима тишины по обе стороны от линии соприкосновения.