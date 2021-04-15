СК проводит проверку по факту смерти настоятеля костромского монастыря

Полицейские обнаружили мертвым пропавшего 9 апреля игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря. Выясняются все обстоятельства и причины его гибели.

Полицейские обнаружили мертвым пропавшего 9 апреля игумена Свято-Предтеченского Иаково-Железноборовского мужского монастыря. Выясняются все обстоятельства и причины его гибели.

Об исчезновении священнослужителя сообщили представители поискового отряда "Лиза Алерт". Волонтеры бросились на поиски мужчины. Его тело без видимых признаков насильственной смерти было обнаружено в лесу под Костромой.

Следователям предстоит установить точную причину смерти настоятеля. В связи с этим назначен ряд медэкспертиз. По их результатам будет вынесено процессуальное решение. Отпевание и погребение священника запланировано на 18 апреля. Оно состоится в монастыре, где служил погибший.