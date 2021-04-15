20:28 15 Апреля 2021Происшествия
Сотрудники ОМОН на Алтае ошиблись дверью и вломились в дом женщины с двумя детьми
СК инициировал служебную проверку по делу об ошибочном захвате квартиры ни в чем не повинной жительницы Заринска Алтайского края. Сотрудники выпилили дверь в помещение болгаркой.
СК инициировал служебную проверку по делу об ошибочном захвате квартиры ни в чем не повинной жительницы Заринска Алтайского края. Сотрудники выпилили дверь в помещение болгаркой.
Бойцы Новосибирского подразделения ОМОН прибыли в Заринск в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Хозяйка квартиры отказалась добровольно открывать дверь спецслужбе и командование приняло решение проникнуть в помещение силой.
После прохода в жилище стало ясно, что разыскиваемая фигурантка там не проживает уже более семи лет. В квартире находилась невиновная горожанка и ее девятилетняя старшая дочь.
Управление ведомства обязалось возместить убытки, причиненные группой захвата. В ходе внутренней проверки будет вынесено процессуальное решение.