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20:28   15 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники ОМОН на Алтае ошиблись дверью и вломились в дом женщины с двумя детьми

Сотрудники ОМОН на Алтае ошиблись дверью и вломились в дом женщины с двумя детьми

СК инициировал служебную проверку по делу об ошибочном захвате квартиры ни в чем не повинной жительницы Заринска Алтайского края. Сотрудники выпилили дверь в помещение болгаркой.

Бойцы Новосибирского подразделения ОМОН прибыли в Заринск в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Хозяйка квартиры отказалась добровольно открывать дверь спецслужбе и командование приняло решение проникнуть в помещение силой.

После прохода в жилище стало ясно, что разыскиваемая фигурантка там не проживает уже более семи лет. В квартире находилась невиновная горожанка и ее девятилетняя старшая дочь.

Управление ведомства обязалось возместить убытки, причиненные группой захвата. В ходе внутренней проверки будет вынесено процессуальное решение.

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#ск рф #мошенничество #омон

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