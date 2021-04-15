Бывшая соратница Васильевой создаст противовес иноагенту "Альянс врачей"

Соратница блогера Алексея Навального — Анастасия Васильева — позиционировала себя как "борца за права медиков", но в этом усомнились медики, которые вступили в ее организацию.

Соратница блогера Алексея Навального — Анастасия Васильева — позиционировала себя как "борца за права медиков", но в этом усомнились медики, которые вступили в ее организацию.

Бывшая заместитель Анастасии Васильевой Анастасия Тарабрина объявила о создании нового профсоюза "Голос медицины". Объединение станет противовесом "Альянсу врачей" (признан Минюстом РФ иностранным агентом). По словам Тарабриной, медики, которые вступили в организацию Васильевой, надеялись, что им помогут отстаивать свои права. Однако на деле им пришлось отрабатывать политические цели личного офтальмолога Алексея Навального.

Бывшая соратница Васильевой опубликовала в соцсети ролик, в котором рассказала, что врачи массово покидают "Альянс", который давно скомпрометировал сам себя. Прикрываясь благими намерениями, организация продвигала политическую позицию Навального, сообщает ФАН.

"Как следствие, "Альянс" бросил все силы на участие в политических играх Алексея Навального. Это полностью противоречит целям и задачам профсоюза медработников", — высказалась Тарабрина.

Она отметила, что новый профсоюз "Голос медицины" будет заниматься проблемами здравоохранения без политики. Представительства профсоюза уже открылись в нескольких регионах России, а 15 апреля будут поданы документы на его регистрацию в Минюст.