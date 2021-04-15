Россиянина задержали при попытке дать взятку пограничнику во Внуково

Гражданин РФ пытался "решить вопрос" с провозом группы нелегальных мигрантов из Средней Азии с помощью взятки сотруднику таможни аэропорта Внуково. Возбуждено уголовное дело.

Гражданин РФ пытался "решить вопрос" с провозом группы нелегальных мигрантов из Средней Азии с помощью взятки сотруднику таможни аэропорта Внуково. Возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, злоумышленника задержали с поличным. Следствие установило, что фигурант хотел ввезти в Россию семь граждан СНГ без миграционных документов.

Возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу". Россиянину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие, выявляются похожие эпизоды в биографии задержанного.